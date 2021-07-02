هيل: لبنان لن يحصل على خطة إنقاذ

أكد دبلوماسي أمريكي كبير أن "انهيار لبنان وشيك"، مشددا على أن لبنان لن يحصل على خطة إنقاذية، لكن الرغبة في الإصلاح لدى السياسيين قد تؤدي إلى تقديم مساعدة كبيرة.

وقال ديفيد هيل الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لشبكة CNBC، إن الوضع الاقتصادي في لبنان يواجه "كارثة فورية"، مشيرا إلى أن قادة البلاد بحاجة إلى إظهار الإرادة للإصلاح قبل تقديم أي مساعدة خارجية.

وشدد هيل على أن "المفتاح في أيدي القادة اللبنانيين.. وعليهم أن يثبتوا لنا أن لديهم الإرادة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة حتى لا يضيع أي تمويل دولي كما حدث من قبل، مضيفا أن اللبنانيين لا يجب أن يتوقعوا "خلاصا خارجيا".

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، كما يعقد انسداد الأفق السياسي على مستوى تشكيل الحكومة، أي حلول اقتصادية قد تنتشل البلاد من أزمتها.

وكان البنك الدولي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان من المرجح أن تحتل المرتبة الأولى في ثلاث أزمات أشد حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. (CNBC)