هيومن رايتس تطالب "قسد" بتعويض أصحاب منازل هدمتها إبان احداث سجن الحسكة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يهيمن عليها الأكراد، بتعويض أصحاب منازل كانت هدمتها بالجرافات إبان حادثة فرار سجناء تنظيم داعش من سجن غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وقالت المنظمة الثلاثاء، ان قسد "هدمت أو أصابت بأضرار 140 مبنى مدنيا على الأقل" خلال مطاردتها سجناء فارين وعناصر من داعش شاركوا في اقتحام سجن الصناعة في منطقة غويران في الحسكة في كانون الثاني/يناير الماضي.

واشارت الى ان شهودا تحدثوا عن قيام قوات سوريا الديمقراطية باستخدام جرافات "لهدم بيوت في حيَّيِ غويران شرقي والزهور في مدينة الحسكة"، ما تسبب في تشريد 147 أسرة على الأقل.

ودعت المنظمة قوات "قسد" الى دفع تعويضات للمتضررين "وتقديم جبر مالي أو ذي شكل آخر" لهم. كما طالبتها بايضاحات حول كيفية توصلها الى أن "الخيار الوحيد أمامها كان هدم بيوت الناس بهدف تأمينها".

وحثت كذلك التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والذي يدعم قسد في حربها ضد داعش، على الضغط على القوات الكردية من اجل "تقديم الجبر ومساعدتها في ذلك".

وشددت هيومن رايتس على ضرورة احترام أطراف النزاع في سوريا "القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر الهجمات ضد الأعيان المدنية، مثل منازل المدنيين"، مؤكدة انه "لا يجوز هدم الممتلكات أو الاستيلاء عليها إلا لضرورة عسكرية قاهرة".

ومن جانبها، كانت قوات سوريا الديمقراطية ابلغت المنظمة الحقوقية الدولية إنها كانت تقوم بتفجير عبوات زرعها عناصر داعش خلال "عمليات التمشيط".

وكانت القوات الكردية استعادت السيطرة على سجن الحسكة بعد مواجهات استمرت قرابة اسبوع وخلفت عشرات القتلى من الجانبين، عقب الهجوم الذي شنه داعش، ووصف بانه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات.