الاشتباكات في الحسكة تخلف مئات القتلى من داعش

كشفت مصادر حقوقية سورية ان اكثر من 200 قتيل سقطو من عناصر تنظيم داعش خلال الاشتباكات مع قوات قسد التي تصدت للهجوم على سجن غويران في الحسكة فيما تتواصل المعارك في عدة مناطق من بينها السجن نفسه

332 قتيلا من داعش وقسد

وتتواصل المعارك منذ نحو اسبوع بين مقاتلي تنظيم «داعش» والقوات الكردية في سوريا وارتفع عدد القتلى من الجانبين الى 332 قتيلاً، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقال المرصد إن القتلى بينهم 246 من عناصر «داعش» و79 من القوات الكردية وسبعة مدنيين.

ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى بشكل أكبر وذلك بسبب إصابة العشرات بجروح خطيرة خلال الاشتباكات فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين. وقال رئيس المرصد رامي عبد الرحمن إن تمرد تنظيم «داعش» داخل السجن انتهى، لكن عمليات التمشيط داخل الموقع وخارجه مستمرة.

ووفقاً لوسائل الإعلام الكردية، تم اعتقال نحو 5 آلاف من أنصار «داعش» في السجن في الآونة الأخيرة.

ورغم هزيمة التنظيم الإرهابي عسكرياً في سوريا، فإن خلاياه النائمة لا تزال تنشط وتشن هجمات عابرة.

اميركا ساندت قسد

وقد وأعلن أكراد سوريا يوم الأربعاء أنهم تمكنوا، بدعم من الولايات المتحدة، من استعادة السيطرة على سجن «غويران» الكبير الذي هاجمه متطرفو «داعش» في 20 يناير (كانون الثاني) في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتسبب الهروب من السجن في اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين. وقال المرصد السوري - الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له - إن 332 شخصاً على الأقل قتلوا خلال أعمال العنف.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان: «تشيد الولايات المتحدة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي استكملت، مع قوات التحالف، عملياتها لإعادة السيطرة الكاملة على سجن الحسكة في سوريا». وتابع: «بفضل شجاعة وعزم قوات قسد، التي قدمت الكثير من التضحيات العظيمة. فشل تنظيم (داعش) في جهوده لاختراق السجن بعملية واسعة النطاق من أجل إعادة تشكيل صفوفه».