وئام وهاب ينعى مرافقه ويتوعد بالثأر من الحريري ومسؤولين لبنانيين

رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان، الوزير السابق وئام وهاب

نعى رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان، الوزير السابق وئام وهاب، مرافقه الذي توفي بعد إصابته بجروح خطرة خلال مجابهة بين أنصاره وقوى الأمن، وتوعّد بالثأر له من مسؤولين حكوميين.

وقال الوزير السابق وئام وهاب في حسابه عبر "تويتر": "ثلاثون سنة من الوفاء يا محمد، ثلاثون سنة أيها البطل، كم تمنيت لو استمرت هذه الرفقة أيها الوفي. وعدي لك بأن يكون دمك ثقيلاً على مثلث الإجرام".

وصدر عن رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، البيان التالي: "بمزيد من الأسى والفخر ننعي إلى أبناء الجبل وأهلنا في كل مكان، الشهيد البطل محمد أمين أبو ذياب، الذي نالت منه يد الغدر الشرعية، بقيادة المدعو عماد عثمان، وبأوامر مباشرة من سعد الحريري وسمير حمود".

وأضاف: "لقد كان محمد البطل الذي دفع دمه دفاعاً عن كرامتنا وكرامة هذا الجبل، دم محمد أبو ذياب غال جدا، وكل قطرة منه ستدفعون ثمنها غالي".

وفي تغريدة لاحقة، نشر وهاب صورة أبو ذياب، مرفقة بموعد التشييع إذ قال: "شهيد الغدر الثلاثي محمد ابو ذياب سنشيعه اليوم الثانية بعد الظهر إلى التراب الذي أحب إلى الأرض التي عشقها في الجاهلية".