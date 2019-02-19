المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

وارسو تنتظر اعتذارات من إسرائيل بعد اتهامها بمعاداة السامية

وارسو تنتظر اعتذارات من إسرائيل بعد اتهامها بمعاداة السامية
2.5 5

اضف تعليق جديد

nasrallahAvatar
 