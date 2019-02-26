واشنطن بوست تعلن إطلاق منصة "زملاء جمال خاشقجي"

أعلنت صحيفة واشنطن بوست، الاثنين، إطلاق منصة زملاء الصحفي جمال خاشقجي؛ تكريما له، وذلك بعد أشهر من قتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.



وقالت الصحيفة إن المنصة هي بمثابة برنامج جديد للآراء العالمية، أنشئت لتكريم كاتب العمود لديها، الراحل جمال خاشقجي.



وأضافت أن الخطوة "ستوفر منصة مستقلة للصحفيين والكتاب لإبداء وجهات نظرهم من أماكن في العالم تتعرض فيها حرية التعبير للتهديد أو القمع".



وأوضحت الصحيفة أنها "اختارت هالة الدوسري، الناشطة السعودية الفائزة بجائزة (هيومن رايتس ووتش) والباحثة والكاتبة، أول زميل لجمال خاشقجي".



وقال فريد هيات، محرر الصفحة الافتتاحية في واشنطن بوست: "يشرفنا أن نشيد بحياة جمال وعمله، وبالقيم التي اهتم بها، بما فيها حقوق الإنسان، وحرية التعبير".



وأضاف: "ويشرفنا أن هالة قبلت أن تكون أول زميل. تتمتع هالة بصوت محترم وقيادي في قضايا النساء، وسياسة الصحة، والإصلاح السياسي في عموم السعودية ودول الخليج العربي".



وتابع: "نتطلع إلى انضمامها إلى قائمة المساهمين لدينا؛ لتقديم وجهات نظر مختلفة ومدروسة قد لا يتمكنون من التعبير عنها في بلدانهم أو منطقتهم".



وقتل خاشقجي، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

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وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.



ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).