واشنطن تؤيد ودول عربية تدين العدوان الاسرائيلي على غزة

نددت دول وعواصم عربية بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اسفر عن استشهاد واصابة اكثر من 60 فلسطينيا يوم الجمعة فيما اعلنت واشنطن دعمها ومساندتها للعدوان الاسرائيلي على غزة

واشنطن تدعم العدوان الاسرائيلي

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز تعقيبا على العدوان الاسرائيلي على غزة: "نعتقد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحث مختلف الأطراف على التهدئة".

من جهته حث متحدث مجلس الأمن القومي جون كيربي، في تصريحات صحفية، جميع الأطراف على "تجنب المزيد من التصعيد"، وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال "ثابتة في التزامها بأمن إسرائيل".

وكانت تقارير عبرية اكدت ان وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس أبلغ نظيره الأمريكي ببدء العملية العسكرية في غزة



وكان الجيش الإسرائيلي، أقدم على اغتيال قائد "سرايا القدس" -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي- تيسير الجعبري، في شقة سكنية غرب مدينة غزة، إلى جانب قادة آخرين فيما سقط عدد من المدنيين بينهم طفلة 5 سنوات



الاردن: على اسرائيل وقف عدوانها

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاردنية ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول من التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس.

الجزائر تندد بالعدوان الصهيوني

وادانت الخارجية الجزائرية بشدة العدوان على القطاع وقال بيان رسمي "ندين بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وقلقون من التصعيد".

قطر تدعو المجتمع الدولي للتحرك

و أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وشددت الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

اتصالات مصرية

وأفاد إعلام مصري، مساء امس الجمعة، بإجراء القاهرة "اتصالات مكثفة" لوقف التصعيد والعودة إلى التهدئة في غزة، عقب هجمات إسرائيلية استهدفت القطاع.

وقالت فضائية "إكسترا نيوز" المحلية المقربة من السلطات، نقلا عن "مصادر مطلعة" لم تسمها، إن "اتصالات مصرية مكثفة تجرى لوقف التصعيد في قطاع غزة والعودة مرة أخرى للتهدئة"، دون تفاصيل أكثر.

ادانات دولية

تركيا تدين التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وتؤكد “ضرورة إنهاء التصعيد قبل أن يتحول إلى دوامة جديدة من الصراع”

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: طهران تدين بشدة هجوم الكيان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة والذي أدى لاغتيال قادة من المقاومة وعدد من المواطنين، و تتحمل إسرائيل مسؤولية النتائج المترتبة على هذه الجريمة التي شنتها ضد غزة وفلسطين

عدوان اسرائيلي وضحايا

واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الجمعة، مواقع وأهدافا في قطاع غزة أسفرت عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة"، بحسب وزارة الصحة في غزة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة، شن غارات على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.

وأعلن داود شهاب الناطق باسم "الجهاد الإسلامي"، أن إسرائيل اغتالت تيسير الجعبري القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح المسلح للحركة.