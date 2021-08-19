واشنطن تبلغ لبنان عزمها مساعدته لاستجرار الكهرباء من الأردن

أبلغت السفيرة الاميركية لدى لبنان الرئيس ميشال عون الخميس، عزم الولايات المتحدة متابعة مساعدة بلاده لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

وقالت الوكالة إن عون تلقى الخميس، اتصالا من السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أبلغته فيه أنها "تبلغت قرارا من الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا".

واضافت السفيرة ان ذلك سيتم "عن طريق توفير كميات من الغاز المصري الى الأردن، تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا".

وتابعت انه سيتم كذلك "تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا الى شمال لبنان".

ولفتت السفيرة شيا، بحسب الوكالة، إلى أن "الجانب الأميركي يبذل جهدا كبيرا لإنجاز هذه الإجراءات، وأن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".

وقالت الوكالة أن عون شكر السفيرة على "الجهد الذي تبذله لتحقيق هذه الخطوة التي تصب في مصلحة جميع اللبنانيين الذين يمرون بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة" واعدا "ببذل الجهد المطلوب من لبنان لتحقيق هذا المشروع".

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عامين، والذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850،

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية وأدت إلى انقطاع التيار الكهرباء على نطاق واسع في البلاد.

كما يعيش هذا البلد أزمة سياسية تحول دون توافق الأطراف المختلفة منذ سنة على تشكيل حكومة يضغط المجتمع الدولي لتشكيلها لكي يكون في إمكانها إجراء إصلاحات أساسية في البلاد تمهد لتقديم مساعدات دولية.