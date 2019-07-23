واشنطن تتحدث اسقاط طائرتين ايرانتين الاسبوع الماضي

قال جنرال أميركي كبير لشبكة "سي بي اس" الاخبارية "نحن واثقون من أننا اسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما اسقطنا طائرة ثانية".

صرح قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي الثلاثاء أن سفينة عسكرية أميركية ربما أسقطت طائرتين ايرانتيين مسيرتين في منطقة الخليج الأسبوع الماضي.

وقال الجنرال ماكنزي لشبكة "سي بي اس" في مقابلة على متن السفينة "يو اس اس بوكسر" التي كانت في قلب ذلك الحدث "نحن واثقون من أننا اسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما اسقطنا طائرة ثانية".

وأضاف "وكما هو الحال دائما، فقد كانت صورة تكتيكية معقدة، ونعتقد (أننا أسقطنا) طائرتين مسيرتين. نعتقد أنا اسقطنا طائرتين بنجاح - وربما كانت هناك طائرات أكثر لم نكن نعلم بها".

وذكرت شبكة "سي بي اس" أنه تردد أن الطائرتين اسقطتا بواسطة إشارة أو نبض الكتروني عطّل السيطرة على تحليقهما. واختفت طائرة مسيرة من رادارات الجيش الأميركي، بينما سقطت الأخرى في المياه.

ونفت إيران فقدان إحدى طائراتها المسيرة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السفينة "يو اس اس بوكسر" أسقطت طائرة إيرانية مسيرة.

