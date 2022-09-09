"تقدم" في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أكد الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين من بيروت الجمعة، إحراز "تقدم" في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فيما قال مصدر رسمي لبناني إنه يمكن التوصل إلى اتفاق قريبا إذا تم التفاهم على بعض النقاط العالقة.

وقال هوكشتاين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون في العاصمة بيروت ان هناك "تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح ​الاقتصاد اللبناني​"، مؤكدا "أننا سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع".

واضاف انه "كان اجتماعاً ممتازاً. أنني متفائل بما سمعناه وناقشناه".

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية أن هوكشتاين عرض على عون "نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات".

وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع بين لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.

استقدمت إسرائيل إلى حقل "كاريش" مطلع يونيو/ حزيران الماضي، سفنا تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية كون المنطقة متنازع عليها.

أعلنت الشركة في بيان الخميس،، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك.

يمكن التوصل "قريبا" لاتفاق

وفي سياق متصل، نقلت وكالة انباء الاناضول التركية عن مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى قوله الجمعة، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود "خلال فترة قريبة جدا" إذا تم التفاهم على بعض النقاط العالقة.

ويقع الجزء الشمالي من حقل "قانا" في البقعة الجغرافية البحرية رقم 9 وضمن الخط 23 الذي يعتبره لبنان حدوده البحرية وفقا للخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، فيما يوجد الجزء الجنوبي ضمن الخط 29.

وأضاف المصدر أن الوسيط الأمريكي "استعرض مع المسؤولين اللبنانيين الاتصالات التي قام بها مع شركة توتال الفرنسية والجانب الفرنسي بعد اللقاءات التي عقدها في باريس منذ فترة".

وتابع المصدر أن لبنان "أبلغ المسؤول الأمريكي أنه ما زال على موقفه الواضح وهو الخط 23 وحقل قانا كاملا".

وأشار إلى أن هوكشتاين قال في هذا الخصوص إن لبنان "سيكون له ما يريده ولكن هناك بعض النقاط التي يستوضحها لكي تكون الصورة لديه أوضح وأشمل فيما يتعلق بالترسيم بوضع حقل قانا كاملا كما يريده لبنان، وفيما يتعلق بالاتفاق غير المباشر الذي يمكن أن يحصل مع الجانب الإسرائيلي برعاية واشنطن ووساطتها".

وأوضح أن المسؤول الأمريكي "أعطى أجواء ومعطيات إيجابية"، مشددا على أنه "إذا تم التفاهم على بعض النقاط العالقة والتي تحتاج إلى إيضاحات فيما يتعلق بالحدود وفقا للخط 23 وحقل قانا كاملا، وفي حال الانتهاء من هذه المرحلة يمكن أن يوقع الاتفاق خلال فترة قريبة".