واشنطن تتدخل لدى بغداد للإفراج عن جوجو دعارة

افاد تقرير بتدخل السفارة الأميركية في بغداد لدى السلطات العراقية من أجل الافراج عن المتحولة جنسيا جوجو دعارة التي كانت احتجزتها بعيد دخولها البلاد في ايار/مايو الماضي، وذلك بتهم الابتزاز وادارة شبكة للرذيلة.

ونقل موقع "العهد" الاخباري العراقي عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها الأربعاء، ان "السفارة الأميركية بدأت بتسخير إمكاناتها واستخدام علاقاتها بحكومة (رئيس الوزراء العراقي مصطفى) الكاظمي، لإطلاق سراح (جوجو دعارة)".

واضافت المصادر أن "محاولات إطلاق سراح المتحولة الجنسية، انطلقت بدءاً من العلاقة الحميمية بين الولايات المتحدة والكاظمي"، مشيرة الى ان "المعتقلة عراقية تحمل الجنسية الأميركية".

رخصة قيادة اميركية باسم Angelina Nicole Saba كانت جوجو دعارة تحملها لدى اعتقالها في العراق

ونوهت مصادر الموقع الى ان قوات الأمن كانت القت "القبض على المتحول جنسياً (جوجو دعارة) بعد مشاجرة وابتزاز صاحب احد المطاعم في بغداد"، موضحة ان "عملية الاعتقال تمت في أحد الفنادق الموجودة بالعاصمة".

جوجو دعارة .. اتهامات بالابتزاز وادارة شبكة للرذيلة

قبل التحول ، كانت جوجو دعارة تحمل اسم عبدالله عبد الأمير، وهو من مواليد عام 1991، وغادر الى الولايات المتحدة عام 2013.

ومن حينها، بدأت جوجو دعارة نشاطها عبر منصات التواصل بنشر مقاطع مصورة تتسم بالاباحية السافرة والمفرطة، وبالعبارات والشتائم النابية التي تستهدف شخصيات سياسية وعامة وفنية في العراق.

واعلن مصدر أمني غداة اعتقالها عقب قدومها الى العراق ان "هذه الفتاة التي تعيش في الولايات المتحدة وهي من أصول عراقية، تدير شبكة ابتزاز ودعارة داخل العراق".

واوضح المصدر انها اعتقلت بتهمة ابتزاز "سياسيين وإعلاميين ومشاهير وشخصيات معروفة"، مشيرا الى انها "تقاضت منهم أموالا طائلة على مدى السنوات الماضية".

صورة البطاقة الشخصية العراقية للمتحولة جوجو دعارة

وأكد المصدر ان "السلطات العراقية استدرجتها من الولايات المتحدة بحجة اللقاء بأحد ضحاياها قبل أن تقبض عليها في فندق المنصور وسط بغداد" بحسب ما تنقله عنه وكالة "روسيا اليوم".

وبالتزامن، قالت صحيفة "الزمان" ان جوجو دعارة ليس لديها جنسية أميركية كما يشاع، بل مجرد جواز عراقي منتهي الصلاحية منذ العام الماضي، مضيفة انها وصلت جوا من تركيا الى اربيل في اقليم كردستان شمالي البلاد بجواز سفر عراقي.

جوجو دعارة .. متحولة في سجن الرجال

كانت معلومات تحدثت عن ان نشاط جوجو دعارة لا يتوقف على ما تبثه من فيديوهات عبر منصات التواصل، بل تجاوزه الى ادارتها شبكة دعارة كبرى ترتبط بشخصيات نافذة بينها رجال أعمال واعلاميون وفنانون.

جدير بالذكر ان السلطات العراقية كانت قررت نقل المتحولة جنسيا المثيرة للجدل الى سجن للرجال ببغداد اواسط تموز/يوليو، في خطوة مفاجئة تأتي بعد ثلاثة أشهر على اعتقالها.

ونقل تقرير لموقع "الحل نت" عن مصادر قولها حينها ان جوجو دعارة قامت بكل العمليات المتطلبة لإجراء العبور الجتسي، ولم يتبق لها سوى تغيير عضوها التناسلي من ذكري إلى أنثوي، وما بين كل عملية وأخرى يجب أن تأخذ العابرة فترة من الراحة".

واوضح المصدر ان الجهات المختصة أجرت فحوصات تبين من خلالها ان جوجو دعارة لا تزال تمتلك عضوا تناسليا ذكريا ولم تصل بعد الى مرحلة تحويره الى عضو تناسلي أنثوي. وعلى هذا الأساس، اتخذت السلطات قرار نقلها إلى سجن للرجال بحسب ما يقتضيه القانون.