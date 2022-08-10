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واشنطن تتهم الحرس الثوري بمحاولة قتل جون بولتون

منشور 10 آب / أغسطس 2022 - 05:46
John Bolton
John Bolton

اتهمت الولايات المتحدة الاميركية عناصر في الحرس الثوري الايراني بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

واكدت وزارة العدل الاميركية ان المدعو "شهرام بورصافي"  - 45 عاماً- حاول دفع مبلغ 300 ألف دولار لاشخاص في الولايات المتحدة لتنفيذ عملية القتل

وافادت بان دوافع العنصر الايراني كرد انتقامي على مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في يناير (كانون الثاني) من عام 2020. 

ووفق الولايات المتحدة فان بورصافي؛ موجود خارج الولايات المتحدة، وفي حال اعتقاله سيواجه أحكاماً بالسجن قد تصل إلى 25 عاماً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دولار استناداً إلى التهم الموجهة إليه.

 

 

واكد مصدر مسؤول في الوزارة الاميركية أنها ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن مخططات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه «سوف يستمر في ملاحقة وإحباط أي محاولات من إيران لإيذاء مواطنين أميركيين»، وأن توجيه التهم إلى بورصافي يجب أن يكون بمثابة «طلقة تحذير إلى جميع من يحاول القيام بأعمال مشابهة».

كلمات دالة:John Boltonايرانالحرس الثوريقاسم سليمانيجون بلولتون

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