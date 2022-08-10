واشنطن تتهم الحرس الثوري بمحاولة قتل جون بولتون

اتهمت الولايات المتحدة الاميركية عناصر في الحرس الثوري الايراني بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

واكدت وزارة العدل الاميركية ان المدعو "شهرام بورصافي" - 45 عاماً- حاول دفع مبلغ 300 ألف دولار لاشخاص في الولايات المتحدة لتنفيذ عملية القتل

وافادت بان دوافع العنصر الايراني كرد انتقامي على مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في يناير (كانون الثاني) من عام 2020.

ووفق الولايات المتحدة فان بورصافي؛ موجود خارج الولايات المتحدة، وفي حال اعتقاله سيواجه أحكاماً بالسجن قد تصل إلى 25 عاماً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دولار استناداً إلى التهم الموجهة إليه.

I wish to thank the Justice Dept for initiating the criminal proceeding unsealed today; the FBI for its diligence in discovering and tracking the Iranian regime’s criminal threat to American citizens; and the Secret Service for providing protection against Tehran’s efforts. pic.twitter.com/QDjkX6gUWM — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 10, 2022

واكد مصدر مسؤول في الوزارة الاميركية أنها ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن مخططات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه «سوف يستمر في ملاحقة وإحباط أي محاولات من إيران لإيذاء مواطنين أميركيين»، وأن توجيه التهم إلى بورصافي يجب أن يكون بمثابة «طلقة تحذير إلى جميع من يحاول القيام بأعمال مشابهة».