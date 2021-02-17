واشنطن تجدد تأكيد عزمها محاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل

جددت الولايات المتحدة الأربعاء تعهدها بمعاقبة منفذي الهجوم الصاروخي على أربيل في كردستان العراق الذي وقع الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "من العدل أن نقول إنه ستكون هناك عواقب لأي جماعة مسؤولة عن هذا الهجوم".

وشدد على أن "التحقيق مستمر بمعرفة الجهة" المسؤولة عن الهجوم الذي أدى لمقتل مدني عراقي وإصابة 5 أشخاص آخرين بينهم عسكري أميركية.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي رداً على سؤال حول الرد على هجوم أربيل: "قواتنا لديها دائما الحق في الدفاع عن نفسها".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت الثلاثاء أن واشنطن تحتفظ بحق الرد على هجوم أربيل "في المكان والوقت المناسبين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: "ما زلنا في مراحل مبكرة من التحقيق في هجوم أربيل.. سنتحرك بمجرد تحديد المسؤولين عن الهجمات الصاروخية"، مشدداً على أنه "من المبكر استباق التحقيق بهجوم أربيل".

ورأى المتحدث أن "الهجوم على أربيل تهديد لأمن العراق.. نحن نأخذ هجوم أربيل على محمل الجد أكانت إيران مسؤولة عنه أو ميليشياتها"، مضيفاً أن "الشعب العراقي عانى بما فيه الكفاية من العنف".

كما ندد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، بأشد العبارات بالهجوم الصاروخي الذي طال أربيل (شمال العراق) الاثنين.

والاثنين، سقطت عدة قذائف صاروخية داخل مطار أربيل وبالقرب منه؛ ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 آخرين وجندي أميركي، وفق بيان للتحالف الدولي لمكافحة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعلنت المسؤولية عن الهجوم جماعة غير معروفة، يقول مسؤولون عراقيون إن لها صلات بإيران.

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