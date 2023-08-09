واشنطن تجدد دعوتها للإفراج عن رئيس النيجر والانقلابيون يرفضون الحوار تحت التهديد

جددت واشنطن دعوتها الى الافراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول واسرته، فيما الغى الانقلابيون زيارة كان وفد ثلاثي من مجموعة إكواس والاتحاد الافريقي والامم المتحدة يعتزم القيام بها الى نيامي، مؤكدين رفضهم اي حوار تحت التهديد.

وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة مساء الثلاثاء، ان بلاده تكرر دعوتها "للإفراج الفوري" عن الرئيس محمد بازوم وأسرته، مشيرا الى انه تحدث الى الاخير واكد له استمرار الجهود الهادفة الى ايجاد حل سلمي للازمة التي نجمت عن اقصائه في انقلاب عسكري قاده حرسه الرئاسي في 26 تموز/يوليو.



الى ذلك، رفض النظام العسكري الذي شكله انقلابيو النيجر استقبال وفد من المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد الافريقي والامم المتحدة كان يعتزم زيارة نيامي للبحث في حلول دبلوماسية للازمة.

ومساء الثلاثاء، قالت مجموعة اكواس التي من المقرر ان يعقد قادتها قمة الخميس لبحث قضية النيجر، ان الوفد لم يتمكن من التوجه الى هذا البلد بعد تلقيه رسالة من الانقلابيين مفادها انهم لن يستقبلوه

والاثنين، كانت ممثّلية إكواس في نيامي قد تلقت رسالة من الانقلابيين يؤكدون فيها ان العقوبات التي فرضتها اكواس على النيجر في اثر الانقلاب خلقت حالة استياء وغضب بين المواطنين يتعذر معها استقبال الوفد في أجواء آمنة وهادئة.

واضافت الرسالة انه في ظل التهديد بالعدوان على النيجر، بات من الضروري ارجاء زيارة الوفد التي كانت مقررة الثلاثاء.

الخيار العسكري لا يزال قائما

وقالت الخارجية النيجرية في رسالة اخرى انه تم تعليق التصاريح الدبلوماسية الدائمة التي تم منحها هذا العام لطائرات الدول الصديقة للنيجر وكذلك شركائها، ومن دون مزيد من التوضيح.

وهددت اكواس بالتدخّل عسكريا في النيجر عقب اطاحة الرئيس بازوم، واعطت العسكريين مهلة انتهت الاحد، من اجل الانصياع لهذا المطلب.

لكنها على ما يبدو تراجعت الان، وباتت تفضل الحوار، وان كانت لا تزال متمسكة بعدم استبعاد استخدام القوة بحسب ما اكده رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتراس مجموعة اكواس ايضا.

وقال تينوبو الثلاثاء، ان التكتّل الإفريقي يفضل الحل بالطرق السلمية مع "عدم استبعاد أي خيار".

وقال وزير الخارجيّة الأميركي الاثنين ان بلاده ايضا ترى ان الدبلوماسّية هي السبيل الأفضل لحلّ الازمة، علما ان متحدثا باسم الوزارة حان قلل في وقت سابق من التوقعات بالتوصل الى مثل هذا الحل بهذه الطريقة.

وتزامن الغاء زيارة الوفد الثلاثي الى نيامي مع تعيين انقلابيي هذا البلد شخصية مدنية على رأس الحكومة، في ما بدا خطوة على طريق تنصيب حكومة انتقالية.