واشنطن تحث قادة طالبان على المشاركة بمؤتمر اسطنبول

حث المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، قادة حركة طالبان على المشاركة في مؤتمر تستضيفه مدينة إسطنبول التركية بعد أيام لبحث فرص إحلال السلام في أفغانستان.

و قال مصدر أفغاني، اليوم الثلاثاء: "إن خليل زاد دعا أعضاء بارزين في مجلس قيادة طالبان لحضور اجتماع تركيا، كما أصر على حضور نجل الملا عمر، الملا يعقوب أخوند، الذي يرأس حاليا الجناح العسكري لطالبان".

وأضاف المصدر الموجود حاليا في تركيا، "دعا خليل زاد أيضا حضور الوفد المفاوض في قطر إضافة إلى دعوة القيادي في الحركة الملا نقيب الله، وسراج الدين حقاني نائب زعيم حركة طالبان لحضور اجتماع تركيا".

ومن المقرر عقد مؤتمر حول السلام في أفغانستان، تستضيفه تركيا، منتصف الشهر الجاري لمناقشة وقف إطلاق النار، والإفراج عن السجناء، ومستقبل الحكم، وفعالية المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

واستضافت موسكو مؤتمرا دوليا بشأن أفغانستان، الشهر الماضي، وأصدرت خلاله الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان، بيانا مشتركا دعا الجانبين الأفغانيين إلى التوصل لاتفاق سلام ووقف العنف.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في فبراير/شباط 2020، في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".