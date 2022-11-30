واشنطن تحدد مكان اغتيال زعيم داعش ابو الحسن القرشي والجهة المنفذة

اكدت القيادة المركزية الأميركية، امس الأربعاء، الانباء الواردة من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والتي تحدثت عن مصرع زعيمها أبو الحسن الهاشمي القرشي

واشارت القيادة الاميركية في بيان الى ان ابو الحسن القرشي لقي حتفه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وان الجهة التي قامت بالقضاء عليه “الجيش السوري الحرّ” المعارض لنظام الرئيس بشار الاسد واشار الى ان العملية وقعت في درعا جنوبي سوريا على الحدود الاردنية

ورحبت واشنطن على نبأ مصرع ابو الحسن القرشي وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض، جون كيربي: "البيت الأبيض يرحب بأنباء وفاة زعيم تنظيم داعش".

وأشار بيان القيادة العسكرية الاميركية إلى أنَّ مقتل “أبو الحسن” يشكل ضربة جديدة للتنظيم، وأضاف، أنَّ التنظيم لا يزال يشكل تهديداً للمنطقة، ولا تزال القيادة المركزية وشركاءها يركزون على الهزيمة الدائمة للتنظيم

وأعلن تنظيم داعش الارهابي عن تعيين “أبو الحسين الحسيني القرشي” زعيماً للتنظيم خلفاً للمقتول.