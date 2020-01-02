واشنطن تحذر من السفر للعرق وتنصح من يصر بـ"كتابة وصيته"

جاء نصا في تحذير وزارة الخارجية الاميركية لمواطنيها "إذا قررت السفر للعراق، اكتب وصية وحدد الأشخاص المستفيدين من التأمين أو/ والتوكيل".

محذرة من خطورة السفر للعراق، نصحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الأربعاء المواطنين بتجنب السفر إلى هناك في الوقت الحالي، لأن الوضع الأمني ينطوي على "مخاطر كبيرة".

واللافت أن البيان الذي جاء في أعقاب اقتحام السفارة الأميركية في بغداد أنه دعا الأميركيين الذين يصرون على السفر إلى هناك إلى "كتابة وصية".

وجاء نصا: "إذا قررت السفر للعراق، اكتب وصية وحدد الأشخاص المستفيدين من التأمين أو/ والتوكيل".

ونصحت الوزارة كذلك "بمناقشة خطة مع الأحباء في ما يتعلق برعاية الأطفال، والحيوانات الأليفة، والممتلكات، والأصول غير السائلة، والأمور المتعلقة بجنازتك... إلخ.

ودعت السفارة الأميركيين الراغبين في السفر إلى "مشاركة المستندات الهامة ومعلومات تسجيل الدخول مع الأحباء حتى يتمكنوا من إدارة شؤونك إذا كنت غير قادر على العودة مثلما هو مخطط له إلى الولايات المتحدة".

