واشنطن تدعم "حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها"

ندد البيت الأبيض بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس وجماعات أخرى على أهداف في إسرائيل.

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء، إنها قلقة للغاية من التصعيد بين إسرائيل ومن يطلقون صواريخ من غزة، ودعت كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادته اليومية: ”ندعو إلى ضبط النفس والهدوء. إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات الصاروخية، الشعب الفلسطيني كذلك له الحق في السلامة والأمن مثل الإسرائيليين“.

واضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي الثلاثاء.

في السياق، ندد البيت الأبيض الثلاثاء بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس وجماعات أخرى على أهداف في إسرائيل، وقال إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: ”يجب أن تكون القدس، وهي مدينة لها أهمية كبيرة للشعوب المؤمنة في أنحاء العالم، مكانا للتعايش“.

وأضافت أن تركيز الولايات المتحدة الأول ينصب على تهدئة الوضع.

ومساء الاثنين، فشل مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين، في التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار بيان حول الأوضاع الحالية بمدينة القدس المحتلة، وذلك في ظل الضغوطات الأميركية التي حالت دون ذلك.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن إخفاق المجلس جاء بسبب تحفظات من الوفد الأميركي إزاء صدور أي بيانات من المجلس بزعم أن ذلك "لن يساعد في تحسين الوضع الحالي في القدس".