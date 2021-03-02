واشنطن تدرج اثنين من قادة المتمردين في اليمن على القائمة السوداء

استهدفت العقوبات كلا من منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية الحوثية وأحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية الحوثية وأحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.

وعبر مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان عن إدانة الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية، مشددا على أن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

