واشنطن ترجح مضي بوتين قدما بالحرب الأوكرانية

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيمضي قدما" في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت شيرمان عن بوتين "ليس بوسعي أن أتصور ما يدور في خلده"

وتذكرت شيرمان تجربتها الشخصية من اللقاء مع بوتين، مشيرة إلى أن "معظم الوقت كان أثناء الاجتماع في سوتشي مع وزير الخارجية آنذاك جون كيري، وقضينا نحو 4 ساعات معه".

وتابعت: "هو ذكي جدا، ولم تكن ورقة أمامه وهو مرن جدا ولديه ثقة بنفسه، وأعتقد أن لديه رؤية بشأن إلى أين يتجه".

ورجحت أن بوتين "سيمضي قدما" بالعملية العسكرية في أوكرانيا، وأضافت أن "على العالم أن يدرك ما هي طموحاته".