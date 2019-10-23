واشنطن ترحب باقتراح ألمانيا إقامة منطقة أمنية بسوريا وتستبعد المشاركة

رحبت واشنطن الأربعاء باقتراح برلين إقامة منطقة أمنية في شمال سوريا كنها استبعدت أي مشاركة أميركية مباشرة.

قالت المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي كاي بيلي هتشيسون الأربعاء إن واشنطن ترحب باقتراح برلين إقامة منطقة أمنية في شمال سوريا مضيفة أنه يجب على الحلفاء الأوروبيين تحمل المسؤولية مستبعدة أي مشاركة أمريكية مباشرة.

وكانت المبعوثة تتحدث قبل اجتماع يعقده وزراء دفاع دول الحلف يوم الخميس، ودعت إلى تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم التركي في شمال سوريا.

كما دعت الدول الأوروبية إلى استعادة رعاياها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الأربعاء إنه تحدث إلى وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور عن فكرتها إقامة منطقة أمنية بشمال سوريا مشيرا إلى أنه يرحب بأي مقترحات على طريق السلام.

ومن جانب آخر قال إن الأمر متروك لحلفاء الأطلسي ليقرروا كل على حدة إن كانوا يرغبون في إعادة النظر في نشر صواريخ باتريوت في تركيا، مضيفا أن وزراء الدفاع سيناقشون الأمر يوم الخميس في اجتماع بمقر حلف الأطلسي.

وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الحكومة الألمانية مهمة عسكرية في الشرق الأوسط. وإذا لاقى الاقتراح دعم تركيا وروسيا، فمن المتوقع أن ترسل برلين جنودا إلى سوريا في إطار المهمة.

