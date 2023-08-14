واشنطن ترد على تصريحات الاسد: يعاني من قيصر

اكد مصدر اميركي مسؤول ان الرئيس السوري “بشار الأسد يحاول التقليل من تأثير العقوبات المفروضة على نظامه في اشارة الى عقوبات قيصر " والتي تعكس إدانة شبه جماعية دولية لانتهاكات نظامه والفظائع” وفق المسؤول الاميركي

واشار مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لصحيفة “ذا ناشيونال” الاميركية تعليقا على حديث الرئيس السوري بمقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز أن حكومته تمكنت من الالتفاف على العقوبات الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة بموجب قانون قيصر.

وقال الاسد ان "العقوبات وقيصر ليس اهمها لاننا تجاوزناها" تعيق عودة اللاجئين السوريين

من جانبه شدد المسؤول الأمريكي على أن العقوبات الأمريكية ستظل سارية إلى أن “ترى واشنطن تقدمًا” في حل الصراع السوري، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا، مؤكدا أن واشنطن “لم تر ذلك بعد” .

مايك ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، علق بدوره على حديث بشار الأسد بالقول “لقد أصيبت الليرة السورية بالشلل بسبب تصرفات الأسد وداعميه الروس والإيرانيين، وليس بسبب العقوبات الأمريكية”.