واشنطن ترصد 3 ملايين دولار مقابل مسؤول في داعش

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، /3 / ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي ومسؤول الإعلام في تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، محمد خضر موسى رمضان.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أوضحت فيه، أن رمضان من مواليد الأردن وأحد أقدم مسؤولي الإعلام في التنظيم، و لا يزال يشرف على عمله الإعلامي اليومي.

وذكر البيان أن “رمضان” الذي وصفته بـ”وزير إعلام داعش” لعب دوراً رئيسياً في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض وأشرف على إعداد وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.

ونشر التنظيم آخر إصداراته “فضرب الرقاب” في 15 أيار/ مايو الجاري، عرض في هجماته في العراق في صورة تشابه مع غالبية إصدارته السابقة من حيث المضمون الدعائي والوحشي.

وتسلم “رمضان” المسؤولية عن إدارة إعلام التنظيم إثر مقتل “كريستيان آمد” في معارك جرت شمال وشرق سوريا أواخر عام 2018.

وكان الألماني كريستيان أمد” قد ظهر في العديد من الإصدارات التي عرضت عمليات إعدام وجرائم بثتها وسائل إعلام التنظيم.