واشنطن تريد ضمان “ألاّ يقتل الأتراك الأكراد” في سوريا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس، أنّ الولايات المتّحدة تسعى لضمان “ألاّ يقتل الأتراك الأكراد” في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال البلد الغارق في الحرب.

وقال بومبيو لموقع “نيوزماكس” الإخباري الأمريكي المعروف بقربه من المحافظين، إنّ “الأهمية هي لضمان ألّا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليّات الدينية في سوريا. كلّ هذه الأمور لا تزال جزءاً من المهمّة الأمريكية”.

ورفض الوزير الأمريكي كذلك، الإعلان عن الجدول الزمني المقرّر لسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، وذلك كي “لا يعرف خصوم” الولايات المتحدة “متى بالتحديد” سينسحب الجنود الأمريكيون من الأراضي السورية.