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واشنطن تريد ضمان “ألاّ يقتل الأتراك الأكراد” في سوريا

واشنطن تريد ضمان “ألاّ يقتل الأتراك الأكراد” في سوريا
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