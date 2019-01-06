واشنطن تشترط حماية المسلحين الأكراد للانسحاب من سوريا

مقاتلتان كرديتان من قوات سوريا الديمقراطية

صرح مستشار الأمن القومي جون بولتون الأحد بأن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريامشروط بهزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وضمان تركيا لسلامة المسلحين الأكراد، الذين تتحالف معهم واشنطن في الحرب ضد التنظيم.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن بولتون القول، أمام الصحافيين في تل أبيب الأحد، إنه لا يوجد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هذا ليس التزاما بإطار زمني مفتوح.

وقال: “يتحدد الإطار الزمني بناء على القرارات السياسية التي يتعين علينا تنفيذها”.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد، بأنه سيبحث وبولتون، في وقت لاحق اليوم “الجهود الرامية لصد العدوان الإيراني في منطقتنا والأوضاع في سوريا… كما سنبحث تعميق التعاون الاستخباراتي والعملياتي بين إسرائيل والولايات المتحدة الذي يتزايد توطيدا باستمرار”.

وجدد نتنياهو التأكيد على أن إسرائيل “ستواصل العمل ضد التموضع العسكري الإيراني في سوريا”