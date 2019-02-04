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واشنطن تطلب من الدول استعادة مواطنيها الجهاديين من سوريا ومحاكمتهم

واشنطن تطلب من الدول استعادة مواطنيها الجهاديين من سوريا ومحاكمتهم
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