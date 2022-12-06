واشنطن تعارض رفع ملف اغتيال أبو عاقلة للجنائية الدولية

تماشيا مع رفضها أي تحقيقات قد تطال حليفتها اسرائيل، اعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، معارضتها خطوة قناة "الجزيرة" المتمثلة في رفع ملف اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ردا على اسئلة الصحفيين بشأن رفع ملف ابو عاقلة، والتي تحمل الجنسية الاميركية، الى المحكمة الجنائية، ان بلاده "تعارض ذلك"، معتبر ان المحكمة "يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها".

واغتيلت ابو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" أثناء كانت تغطي اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة في 11 أيار/ مايو الماضي.

واعلنت القناة القطرية عبر بيان في وقت سابق الثلاثاء، رفع ملف اغتيال أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واوضح البيان ان الملف يتضمن أدلة جديدة مستقاة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تبين بوضوح أن أبو عاقلة وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجريمة.

غضب إسرائيلي

وكان من شأن خطوة القناة اثارة غضب اسرائيل، حيث دعا وزير ماليتها أفيغدور ليبرمان، إلى سحب ترخيص صحافيي القناة.

وكتب ليبرمان في تغريدة على تويتر "أتوقع أن يقوم مكتب الصحافة الحكومي، بسحب أوراق اعتماد صحافيي الجزيرة الموجودين في الأراضي الإسرائيلية".

كما دعا زعيم حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف ايتمار بن غفير، الذي سيتولى حقيبة "الأمن القومي" في حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، إلى طرد صحافيي الجزيرة من إسرائيل.

واتهم بن غفير في تغريدة قناة الجزيرة بمعاداة السامية والكذب.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت في خطوة استباقية هدفها احباط محاولة تدويل قضية ابو عاقلة، انها فتحت تحقيقا من خلال وزارة العدل في جريمة قتل الشهيدة.

واشارت وزارة العدل الاميركية الى امكاية استدعاء جنود اسرائيليين للادلاء بشهاداتهم.

ومن فورها، عبرت اسرائيل عن غضبها ازاء الخطوة الاميركية، واكدت انها لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل الصحفية.