واشنطن تعتذر لبغداد عن غارة اصابت بالخطأ دورية عسكرية عراقية

اعتذرت واشنطن السبت، للعراق بعد قصف مقاتلاتها بالخطأ عربة عسكرية بمحافظة كركوك شمالي البلاد، الشهر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين.

ووفق بيان لقيادة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، زار القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوي هود السبت، مقر قيادة الشرطة الاتحادية في بغداد، وقدّم “التعازي والاعتذار من قبل الحكومة الأمريكية إلى قيادة الشرطة الاتحادية إثر حادث مقتل منتسب وجرح اثنين آخرين من لواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية عن طريق الخطأ من قبل طائرات التحالف”.

وأعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة”، بقيادة الولايات المتحدة، الشهر الماضي، مقتل ألف و291 مدنياً منذ أغسطس/ آب عام 2014، خلال العمليات العسكرية لقتال التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي عام 2014 لمحاربة “الدولة”.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي، أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة “الدولة”، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم بدأ مؤخراً زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

