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واشنطن تعد حلفاءها بالاستمرار بقيادة المعركة ضد داعش رغم انسحابها من سوريا

واشنطن تعد حلفاءها بالاستمرار بقيادة المعركة ضد داعش رغم انسحابها من سوريا
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