واشنطن تعرض بيع منظومة “باتريوت” إلى تركيا

منظومة “باتريوت” للدفاع الجوي

قدمّت الإدارة الأمريكية عرضا بشأن بيع منظومة “باتريوت” للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا.

وقالت مسؤولون أتراك، إن الوفد الأمريكي الذي وصل تركيا الخميس، يجري في أنقرة مباحثات مع مسؤولي رئاسة الصناعات الدفاعية ووزارتي الخارجية والدفاع.

وأوضح المسؤولون أن الوفد الأمريكي قدّم عرضا بشأن بيع منظومة “باتريوت” إلى تركيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أعلنت في بيان الشهر المنصرم، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع صواريخ باتريوت (PAC-3) والتجهيزات الخاصة بها إلى تركيا، بقيمة تقديرية تبلغ 3.5 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن الوكالة أبلغت الكونغرس الأمريكي بالأمر، وأن الموافقة على الصفقة ستمنح الدفاع الجوي التركي مرونة كبيرة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي، إن بإمكان بلاده شراء منظومة “باتريوت” الأمريكية ولكن دون إلغاء صفقة صواريخ “إس-400” الروسية.

وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم جدوى النقاش حول صفقة شراء أنقرة للمنظومة الروسية، على اعتبار أن الصفقة قد تمت.

وتابع: “قبل نحو عام ونصف العام، قلنا للكونغرس الأمريكي أن تركيا ترفض شرط إلغاء صفقة شراء منظومة إس-400 مقابل الباتريوت، فتركيا لديها حاجة ماسة لمثل هذه المنظومة الجوية”.

وتريد الولايات المتحدة من تركيا إلغاء صفقة شراء منظومة “إس-400” منذ مدة طويلة، في حين تعارض الأخيرة وضع إلغاء الصفقة كشرط أولي لبيع منظومة “باتريوت”.

وإلى جانب السعر، تتطلع أنقرة إلى قضايا أخرى فيما يتعلق بشراء منظومة الصواريخ مثل نقل التكنولوجيا الخاصة بتلك المنظومة.

وتطلب تركيا من الولايات المتحدة تقديم عروض جاذبة فيما يخص نقل التكنولوجيا أيضا.