المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

واشنطن تقترح عقوبات دولية على 6 من كبار مسؤولي جنوب السودان

واشنطن تقترح عقوبات دولية على 6 من كبار مسؤولي جنوب السودان
2.5 5

اضف تعليق جديد

avatar
 