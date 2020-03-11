واشنطن تقرر إغلاق المدارس أسبوعين

أعلنت ولاية واشنطن الأمريكية، الأربعاء، أنها قررت إغلاق المدارس بدءا من الجمعة ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّه سيلقي خطاباً مساء يعلن فيه عن سلسلة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس.

وقال ترامب، خلال لقائه في البيت الأبيض وفداً من رؤساء كبار المصارف الأمريكية، “سألقي خطاباً في وقت لاحق هذا المساء بشأن ما قرّرت فعله”.

وذكر مسؤول أمريكي بارز، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس فرض حظر على دخول المسافرين من أوروبا لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

واليوم الأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباء عالميا. (وكالات)