واشنطن تلمح إلى مسؤولية ايران في الهجوم على قاعدة لها بالعراق

ألمح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، إلى أن إيران قد تكون مسؤولة عن الهجوم على قاعدة بلد الجوية بالعراق، لكنه أضاف أن واشنطن لا تزال تنتظر المزيد من الأدلة

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في تصريح للصحفيين "نحن ننتظر كل الأدلة...لكن يوجد احتمال كبير بأن إيران مسؤولة عنه".

وكان الجيش العراقي قال يوم الخميس، إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية ومتعاقدين، وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

واستهدفت 5 صواريخ يوم الثلاثاء قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية أيضا في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا