احتجاج مناهض للحكومة السودانية

ألمح مسؤول أمريكي بارز إلى وقف مفاوضات شطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، وذلك على خلفية “العنف المفرط” الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال مدير شؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم، الأربعاء في تصريح صحافي: “من غير المقبول مطلقا أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة الى التوقيفات دون اتهامات، وكذلك اللجوء الى العنف والتعذيب”، بحسب صحيفة “سودان تربيون” المحلية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “ليس هناك أي سبب لقتل أيا كان”.

وتابع أن “التطورات التي تشهدها البلاد حاليا تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان والتي قد تؤدي إلى شطب الخرطوم من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب”.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادها لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، شريطة قيام الخرطوم بمزيد من الإصلاحات.

وطبقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الشروط تضمنت، تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان.

كما تضمنت المضي قدما في حل نزاعاته الداخلية، بما في ذلك السماح بدخول أكبر للعاملين في مجال الإغاثة.

ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، تشكيل لجنة تقصى حقائق في أحداث الاحتجاجات، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.