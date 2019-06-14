واشنطن تملك فيديو للجيش الإيراني وهو يزيل لغما لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية الخميس في خليج عُمان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إنه راجع التسجيل بنفسه وإنه يظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم.

وزير خارجية إيران: مزاعم أمريكا دون دليل تظهر أن فريق بولتون وبن زايد وبن سلمان ونتنياهو ينتقل للخطة البديلة وهي دبلوماسية التخريب

من جهته رفض وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الاتهامات الأمريكية، وقال في تغريدة على تويتر: مزاعم أمريكا ضد إيران دون دليل بشأن هجمات خليج عُمان تظهر أن فريق بولتون وبن زايد وبن سلمان ونتنياهو ينتقل للخطة البديلة وهي دبلوماسية التخريب. (وكالات)