واشنطن تنفي تغير موقفها بشأن إعادة فتح قنصليتها في القدس

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه لم يطرأ جديد على موقف واشنطن الملتزم بإعادة فتح قنصليتها في القدس، بعدما تحدث تقرير عن انها تراجعت عن نيتها إعادة فتح القنصلية التي تقدم خدماتها للفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم ذكر اسمه قوله تعليقا على التقرير الذي اوردته صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" أن واشنطن ليس لديها ما تضيفه على موقفها المعلن بشأن القنصلية.

ويشير المتحدث بذلك الى تصريحات وزير الخارجية الأميركي آنتوني بلينكين الذي اكد غير مرة التزام إدارة الرئيس جو بايدن.

وكان بايدن شدد خلال اجتماعه مع رئيس حكومة إسرائيل نفتالي بينيت في واشنطن، أنه لا ينوي التخلي عن خطته لاستئناف فتح القنصلية في القدس، وذلك نقلا عن مسؤولين اطلعوا على الاجتماع بين الزعيمين عندئذ.

وقال مسؤولون أميركيون أن بايدن عرض قضية فتح القنصلية عدة مرات خلال اجتماعاته مع بينيت (في شهر آب الماضي)، وشدد على أن استئناف فتح القنصلية هو تعهد انتخابي قام بتقديمه وشدد على أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث بالنيابة عنه خلال زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في شهر أيار الماضي وقال إنه سيتم استئناف فتح القنصلية.

وجاء رد المتحدث باسم الخارجية الأربعاء على استفسار القدس بعدما نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل”، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: “بما أن إسرائيل بالفعل في مواجهة أمام ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الاتفاق النووي مع ايران، الولايات المتحدة لا تريد فتح جبهة ثانية حول استئناف فتح القنصلية”.