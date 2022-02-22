واشنطن تنقل دبلوماسييها من أوكرانيا إلى بولندا

أوضح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستنقل الدبلوماسيين الأميركيين المتبقين في أوكرانيا الى بولندا "لأسباب أمنية".

وأضاف الوزير في بيان أن "القوات الروسية تواصل التقدم نحو الحدود الأوكرانية فيما يبدو أنه خطط للغزو في أي لحظة"، مؤكدا أن "هناك تقارير عن انتهاكات متزايدة لوقف إطلاق النار في لوغانسك ودونيتسك في الأيام الأخيرة".

وقال الوزير إن "روسيا أمرت بنشر قوات في مناطق لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا".

وأدانت الأمم المتحدة 'الأمر بنشر قوات روسية في شرق أوكرانيا'، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن "استقلال" منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن الأراضي الأوكرانية.

وأمر بوتين الجيش الروسي بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما.

وأدان الرئيسان الأميركي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف سولتس، قرار بوتين واعتبروه "انتهاكا واضحا" لاتفاقات مينسك.