واشنطن تهدد ماكرون بعد دعوته اوربا لعدم الاعتماد على اميركا

توعد السيناتور الأمريكي الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دعا القارة الاوربية الى التقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة وهدد السيناتور الاميركي "بترك أوروبا تتعامل مع الأزمة الأوكرانية بمفردها".

وسأل السيناتور الاميركي الاوربيين اذا كان ماكرون يتحدث بالنيابة عنها ام لا؟ وقال ان اميركا تتورط حاليا في حرب ليست حربها في اشارة الى الحرب الاوكرانية، وافاد بان الموواطن الاميركي ينفق الضرائب من اجل الصراعات في اوربا.

وهدد السيناتور الاميركي بالالتفات الى القضية التايوانية والصراع مع الصين

وجاء ذلك ردا على بعد كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد جر الاتحاد الأوروبي إلى الصراع على تايوان، ودعا اوربا الى البقاء على الحياد وعدم موائمة (الإيقاع الأمريكي)". و"الاستيقاظ" والتفكير بمصالحهم.

وقال ماركو روبيو : إذا كان هذا موقف حلفائنا، وهو عدم اختيار أي من الجانبين في الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في تايوان، فلربما لا ينبغي علينا أيضا أن ننحاز إلى أي طرف أيضا. وعليكم أيها الرفاق في أوروبا أن تتعاملوا مع أوكرانيا بمفردكم".

وقال ان ذلك سيوفر علينا الكثير من الاموال

وشدد السيناتور ماركو روبيو ان الاتحاد الأوروبي وفرنسا كانا يعتمدان بشدة على الولايات المتحدة للدفاع عن أنفسهما في السنوات الأخيرة، موضحا الوضع الفرنسي العاجز عن ارسال قوات مكافحة الارهاب الى افريقيا وان ذلك لم يتم الا بدعم اميركي