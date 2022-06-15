واشنطن: جنود اميركيون وقعوا في قبضة الروس

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن على إطلاع بتقارير غير مؤكدة عن أسر أمريكيين في أوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي ببروكسل أن الولايات المتحدة وفرت صواريخ وطائرات وذخيرة كثيرة، بالإضافة إلى معدات عسكرية وطائرات مسيرة وآليات تكتيكية، فضلا عن قيامها تدريب القوات الأوكرانية على قدرات دفاعية جديدة.

وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد ادعت سحب قواتها من الاراضي الاوكرانية قبيل العملية العسكرية الروسية وقالت ان هؤلاء يشكلون فرقة من المستشارين والمدربين والخبراء

مصرع اميركي يعمل مع المرتزقة



ولقي المرتزق الاميركي ويلي جوزيف كانسل (22 عامًا) -الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية- حتفه، الاثنين الماضي، بأوكرانيا خلال قتاله مرتزقًا ضد القوات الروسية هناك في ابريل الماضي

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريح للشبكة الإعلامية “نواصل حضّ الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا”، مضيفًا أن خبر مقتل كانسل محزن وتوجّه بالعزاء لعائلته.

وتابع “إنها منطقة حرب، ليست مكانًا يجب أن يذهب إليه الأمريكيون”.

ونقلت شبكة (سي. إن. إن) عن المواطنة الأمريكية ريبيكا كابريرا قولها إن نجلها قُتل في أوكرانيا، مشيرة إلى أن جثته لم يُعثر عليها بعد.

وأضافت الأم أن نجلها توجه إلى أوكرانيا عبر بولندا، في مارس/آذار الماضي، بعد تعاقده مع شركة أمنية خاصة للقتال هناك مرتزقًا ضد القوات الروسية.

وأضافت والدة القتيل “أراد الذهاب إلى هناك لأنه كان يؤمن بما تقاتل أوكرانيا من أجله، وأراد أن يكون جزءًا منه من أجل احتواء (التهديد) هناك ومنع وصوله إلى هنا”.

وبحسب الصحافة الأمريكية، ترك الشاب وراءه زوجة ورضيعًا يبلغ سبعة أشهر.

قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن مقاتلين أمريكيين ظهروا في لقطات فيديو التقطت في جبهات القتال في أوكرانيا، مستدلة بذلك على أن الفيلق الدولي الذي يقاتل إلى جانب الجيش الأوكراني قد تزايد حضوره ودوره في قتال القوات الروسية التي تواصل معاركها ضد الأوكرانيين منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

https://www.youtube.com/shorts/s-vNjzh8L2k

ونُشر الخميس 24 مارس/آذار مقطع فيديو من أوكرانيا لمقاتلين أمريكيين يقاتلون هناك، بينما يُظهر أحد المقطعين أمريكياً يرتدي زيَّ قتالٍ ويقف أمام بقايا ما قال إنها دبابة عسكرية محترقة، ومن خارج نطاق الكاميرا، يُسمع صوت أوكراني يصيح "مرحباً بكم في أمريكا!"، ثم يكرر الأمريكي العبارة.

أما مقطع الفيديو الثاني، فيتحدث فيه مقاتل آخر بلكنة أمريكية، ويظهر فيه مجموعة من الجنود محتمين بجدار موازٍ لطريق، في قريةٍ يدَّعي راوي الفيديو أنهم استعادوا السيطرة عليها من الروس.