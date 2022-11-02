واشنطن: روسيا لا تفكر في استخدام اسلحة نووية

استبعدت الولايات المتحدة الاميركية ، قيام روسيا باستخدان الاسلحة النووية في الحرب القائمة في اوكرانيا واكدت ان المؤشرات والادلة التي تمتلكها تستبعد ذلك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، ان بلاده لا ترى اي مؤشرات على استخدام القوات الروسية للسلاح النووي ، الا انه تحدث عن القلق العميق من تصريحات مسؤولين روس بهذا الصدد مشيرا الى ان اميركا "تأخذها على محمل الجد”. وقال “نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع.. ولا مؤشرات على أن روسيا تجهز لاستخدامها”.

وفي وقت سابق اعلنت الولايات المتحدة ان عدداً من كبار القادة العسكريين الروس أجروا محادثات بشان امكانية وتوقيت ومكاناستخدام موسكو لأسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فان المشاورات والنقاشات تمت من دون حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وربطت الولايات المتحدة ما وصفته بالتراجع والاخفاق والهزيمة الروسية في اوكرانيا ورغبة الجنرالات الروس بحسمها وقالت ادارة بايدن ان احباط القيادات العسكرية الروسية سيفتح المجال لتطوير العملية العسكرية الى جزئية استخدام السلاح النووي قبل ان تتراجع المؤشرات التي بحوزتها وفق ما افاد المتحدث جون كيربي

ويقول البنتاغون أن لدى روسيا مخزوناً يصل إلى 2000 سلاح نووي تكتيكي، ويؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "لم تتحدث ابدا عن استخدام الأسلحة النووية، لكن قادة الغرب بمن فيهم ليز تراس (رئيسة وزراء بريطانيا السابقة)، انخرطوا في ابتزاز روسيا نووياً" مشيرا الى عدم الحاجة لاستخدام هذا النوع من السلاح

