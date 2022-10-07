واشنطن لا ترى دليلا على نية موسكو استخدام النووي

قال البيت الأبيض الجمعة، انه لا يرى دليلا حتى الان على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي "لا نرى أي دليل على أنهم يستعدون لاستخدامها (الأسلحة النووية)... وتصريحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن تخيفنا".

وكررت جان بيير موقف الولايات المتحدة الذي يعتبر إن "تصريحات روسيا عن استخدام السلاح النووي غير مسؤولة"، مؤكدة انه "لا توجد هناك طرق لاستخدامها بدون عواقب غير مقصودة. وذلك لا يمكن أن يحدث".

واضافت ان واشنطن لا ترى أي أساس لتغيير تموضع قواتها النووية، لكنها قالت ان "بإمكان بوتين ضمان وقف التصعيد في أي لحظة. ولا يوجد هناك أي أساس للتصعيد".

وحول استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن لكلمة "هرمجدون" في معرض حديثه عن خطر استخدام الأسلحة النووية، أوضحت جان بيير أن "الرئيس كان يتحدث عن القلق إزاء تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية، مثلما تحدث عنه أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومثلما قمنا به خلال الأسابيع الأخيرة".

وكان الرئيس الروسي المح إلى استخدام القنبلة النووية في خطاب متلفز في 21 أيلول/سبتمبر على وقع مكتسبات ميدانية حققتها القوات الأوكرانية التي تتلقى مساعدة عسكرية من الدول الغربية.

واكد بوتين استعداده لاستخدام "كل الوسائل" المتوافرة في ترسانته في مواجهة الغرب، متهما إياه بالسعي إلى "تدمير روسيا".

الى ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن دعوة فلاديمير زيلينسكي الناتو لضرب روسيا، تؤكد صواب قرار الرئيس فلاديمير بوتين إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية اتصال الفيديو أمام معهد "لوي" الأسترالي: "ماذا يجب أن يفعل الناتو؟ القضاء على احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية...الضربات الاستباقية حتى يعرفوا ماذا سيحدث لهم إذا استخدموها. وليس انتظار الضربات النووية الروسية، وبعد ذلك القول: "هذا ما يجب على الناتو فعله".

وأكدت القيادة الروسية مؤخرا أن موسكو ملتزمة تماما ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية، ولكنها أكدت أيضا حقها في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الروسية، أي في حالة هوجمت روسيا أو حلفاؤها باستخدام هذا النوع من الأسلحة، أو إذا هدد العدو باستخدام الأسلحة التقليدية وجود الدولة الروسية.