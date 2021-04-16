واشنطن: ممارسات الحوثيين تطيل معاناة اليمنيين

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن "هجمات الحوثيين تطيل معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود إنهاء الصراع في البلاد".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس

وأدان البيان "هجمات الحوثي المتكررة على السعودية هذا الأسبوع بما في ذلك الهجوم الأخير الذي استهدف مدينة جيزان، وبنيتها التحتية".

أعلنت جماعة "الحوثي" استهداف منشأة أرامكو وقواعد الباتريوت وأهدافا أخرى حساسة في جيزان (جنوب غربي السعودية) بـ11 صاروخا وطائرات مسيرة.

وأضاف برايس: "لا تسهم هذه التصرفات من قبل الحوثيين سوى في استمرار الصراع الذي يدخل عامه السابع".

وتابع، "في الوقت الذي يجهد المبعوثين الأمريكي (ليندر كينغ) والأممي (مارتن غريڤيث) جنبا إلى جنب لتعزيز جهود السلام، تأتي أعمال الحوثيين لتطيل معاناة الشعب، وتهدد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع".

ودعا أطراف الأزمة للاتفاق على "وقف شامل لإطلاق النار (..) والدخول في مفاوضات التوصل لاتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة".

وكثف الحوثيون، في الآونة الأخيرة، من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق بالسعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام لطهران بتزويد الجماعة بتلك الأسلحة، فيما تنفي إيران ذلك.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.