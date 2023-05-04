والدة عروس طنطا تكشف السر وراء مقتل ابنتها (فيديو)

البوابة - كشفت والدة عروس طنطا، آية الشربيني، النقاب عن السبب الحقيقي الذي، دفع زوج الضحية، لقتلها بعد ايام قليلة من زواجهما، مؤكدة أن ابنتها أفصحت لها، عن خلافات مع زوجها، بسبب طلبات شاذة منه في فراش الزوجية.

وقالت والدة العروس آية، إن ابنتها روت لها صباح ليلة الدخلة، أن زوجها يريد أن يجامعها من الخلف "الدبر"، والإتيان بالفاحشة على طريقة قوم لوط، وأنها طلبت منها كتمان هذا السر درءا للإحراج.

وأضافت الأم، في تصريحات عبر البث المباشر لموقع "القاهرة 24": "طلبت من ابنتي الصبر، لأنها في بداية حياتها الزوجية مع زوجها".

وأوضحت والدة آية، أنه ليس من حق زوج ابنتي أن يقتلها مثل "الفرخة" لأخذ حقه، فالموضوع ليس ذهبا أو حق شرعي.

وأشارت والدة عروس طنطا، إلى أنها لم تجد من زوج ابنتها، إلا المودة والاحترام تجاه ابنتها، مشددة على أنها لو كانت تعلم أنه يضمر الشر لابنتها، لما تركتها لتعيش معه تحت سقف واحد، ولاصطحبتها معها.

وقالت الأم: "بنتي كانت كتومة جدا، ودايما كانت تقوله في خلافاتهما اتقِ الله يا محمد، خد شقى عمري مني، وما فيش سبب ولا مبرر للقتل، لو كنت حاسة بحاجة أنه يغدر بيها كنت أخدتها معايا، بنتي شافت عليه حاجة على الموبايل، وبطلب يفرغوا هواتف زمايله".

اعترافات زوج آية الشربيني

وقال الجاني، خلال التحقيقات، أنه ارتكب جريمته انتقاما من العروس لعدم انصياعها لأوامره وعدم تلبية طلبات الزوجية ومعايرتها له ووصفه بالعاجز.

بينما روى عم العروس، سمير الشبيني، وقائع الجريمة، مبينا أن العائلة تفاجأت من الاتصال الهاتفي، الذي قام به زوج "آية"، وطلبه مجيء شقيقها إلى منزل الزوجية، لحل خلاف نشب بين الزوجين.

وقال عم العروس: "بعد وصول شقيقها وجد العريس واقفا في الشارع أمام المنزل وأخبره بأنه قتل زوجته، مضيفا أن الشقيق صعد للشقة ليجد شقيقته جثة هامدة ومذبوحة من الرقبة."

وأعرب الشبيني، عن صدمته ودهشته، من الجريمة التي ذهبت ضحيتها، ابنة شقيقه، مبينا أن والد العروس متوفي منذ سنوات، وأنه بصفته عمها وافق على العريس الذي تقدم لخطبتها منذ 8 شهور لما عرفه عنه من سمعة طيبة وتمتعه بأخلاق حميدة.