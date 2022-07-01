والد نيرة أشرف يطالب بإعدام قاتلها على الهواء مباشرة

طالب والد نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة في مصر الجمعة، ببث تنفيذ حكم الإعدام في قاتل ابنته على الهواء مباشرة، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "المصري اليوم".

وقالت الصحيفة ان هذه المطالبة جاءت في بث مباشر لها لنقل تعليق الأسرة على عرض «دية 5 ملايين جنيه» مقابل العفو عن المتهم بقتل ابنتهم.

لكن أسرة الضحية اكدت التمسك بحق القصاص من قاتل ابنتهم، مطالبين بالكف عن ترويج الإشاعات، والنيل من سمعتهم وسمعة ابنتهم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قررت الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وسبق ان اعلن والدها أشرف غريب رة الراحلة، موعد ومكان عزاء ابنته بعد إحالة أوراق القاتل لفضيلة المفتي .

وقال في مداخلة تلفزبونية الأربعاء، إن «عزاء ابنتي يوم الخميس 7 يوليو بعد الحكم النهائي في دار المناسبات بمسجد الشامي بالمحلة».

ووجه أشرف غريب الدعوة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحضور العزاء قائلا: «أحب أن أوجه الدعوة للرئيس السيسي لتلقي عزاء ابنته ابنة مصر».

وأكد أشرف غريب ثقته الكبيرة بالقضاء المصري العادل الذي جلب حق ابنته من القاتل، مضيفا «تم تحقيق العدالة الناجزة في 8 أيام فقط».

وكانت مدينة المنصورة شهدت، الاثنين قبل الماضي، جريمة بشعة بعدما قام طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها أمام بوابة "توشكى" بشارع كلية الآداب، وبعد ذلك تجمهر المارة والأهالي وتمكنوا من السيطرة على المتهم وانهالوا عليه ضربا حتى حضرت الشرطة وأنقذته من أيديهم.

وأكدت النيابة العامة أن القاتل محمد عادل "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث".