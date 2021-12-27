وثيقة مشتركة جديدة.. جولة جديدة من المفاوضات حول "الاتفاق النووي" في فيينا

تبدأ اليوم الإثنين، في العاصمة النمساوية فيينا جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى بشأن "الاتفاق النووي"، في ظل مناخات إيجابية، بعد التوصل إلى وثيقة مشتركة جديدة للتباحث حولها خلال المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، إن بلاده والدول الكبرى توصلت إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "توصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها".

وتابع في حديثه للصحفيين: "اليوم، ستبدأ جولة جديدة من المحادثات في فيينا. هناك وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضات، التي نسميها وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي أو العقوبات، أي أننا تركنا الوثيقة الأخرى لشهر يونيو 2021 وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة".

ومضى أمير عبد اللهيان بقوله: "يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".