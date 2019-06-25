ورشة لرصد أهداف التنمية المستدامة المستندة إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

المعهد العربي يعقد ورشة اقليمية لوضع دليل لرصد اهداف التنمية المستدامة

في إطار متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسكان ومواءمتها مع مخرجات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، تم سنة 2015 اختيار مجموعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وعددها 39 مؤشراً موزعة على 12 هدفاً، والإتفاق حولها بإعتبارها تترجم واقع الدول العربية في المجالات ذات صلة وتشكل إطاراً عربياً موحداً لقياس مدى التقدم الحاصل في هذا المجال ومقارنته بتوصيات ومخرجات مختلف المؤتمرات السكانية والديموغرافية على الصعيد الدولي والإقليمي.

ولمواصلة المجهودات المبذولة من قبل مختلف المتدخلين في هذا الخصوص، سينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان/ مكتب العالم العربي بالقاهرة، دورة تدريبية خلال الفترة 26-27 حزيران 2019 بعمان/الأردن تهدف أساساً إلى دعم قدرات الأجهزة الإحصائية العربية في قياس المؤشرات المتفق عليها (39 مؤشر) المتصلة بالمسائل الديموغرافية والخدمات الإجتماعية والأساسية من خلال عرض الدليل الإرشادي الذي تم إعداده وتحيينه من قبل المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية من أجل رصد هذه المؤشرات والإبلاغ عنها.

وتتلخص المخرجات من الورشة ب مراجعة الأداة الإرشادية لتصبح دليلاً للرصد الوطني لمؤشرات التنمية المستدامة المستندة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإبلاغ عنها ؛ دراية جيدة من قبل المشاركين بالمؤشرات ذات الأولوية (39 مؤشراً) وبالبيانات الوصفية الخاصة بها؛ معرفة معمقة بالدليل الجديد والقدرة على إستعماله على المستوى الوطني؛ المعرفة الفنية والتمكن منها لنقل المعرفة المكتسبة من الورشة إلى شركائهم في بلدانهم من أجل الوصول إلى إستعمال فعال للدليل.

وسيشارك في هذه الورشة حوالي 30 مشاركا يمثلون الأجهزة الإحصائية في الدول العربية وخبراء من المنظمات الدولية .