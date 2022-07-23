وزيران إسرائيليان يزوران المغرب

زار وزيرا العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليان، عيساوي فريج وجدعون ساعر، سيقومان بزيارة إلى المغرب.

وذكر المكتب أنه من المتوقع أن يتم خلالها توقيع "اتفاق مهم حول التعاون القضائي"، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.

وقال في بيان إن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج سيصل الأحد إلى المغرب في زيارة تستمر حتى الخميس، سيعقد خلالها اجتماعات رسمية مع وزراء ومسؤولين حكوميين مغاربة.

وأفاد بأنه فريج سيرافقه وفد من الصحافيات الإسرائيليات الأعضاء في منتدى يسعى إلى "دعم الحوار بين النساء الصحافيات في المنطقة".

كما سيبدأ وزير العدل جدعون ساعر زيارة عمل للمغرب، الاثنين تستمر حتى الخميس، يرتقب أن يتم خلالها توقيع "اتفاق مهم حول التعاون القضائي" بين البلدين، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.

وتأتي زيارة الوزيرين الإسرائيليين إلى المغرب في سياق تكثيف البلدين تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد زار المغرب وتضمنت الزيارة خصوصا محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.