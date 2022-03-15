وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت يؤديان اليمين الدستورية

أدى أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وطلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، اليمين الدستورية، في بداية جلسة مجلس الأمة الكويتي المنعقدة اليوم (الثلاثاء).

الأربعاء الماضي، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

واستقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الأربعاء الماضي، وزيري الداخلية والدفاع، حيث أديا اليمين الدستورية أمامه، بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير البلاد وجه الوزيرين «بضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن»، مشيراً «إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لتلبية آمال وتطلعات المواطنين، بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع».

وتأتي التطورات بعد قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح، وتكليف وزيرين آخرين بمهامها. وكان الوزيران السابقان قدما استقالتيهما احتجاجاً على ما وصفاه بـ«التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية». وخضع الوزيران خلال الأسابيع السابقة لاستجواب أعقبه طرح الثقة في البرلمان.