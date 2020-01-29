وزيرة الخارجية السويدية: حل الدولتين هو الضامن لسلام مستدام وعادل بفلسطين

أعربت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندا، الثلاثاء، عن دعم بلادها لموقف الأمم المتحدو الخاص بحل القضية الفلسطينية على أساس دولتين، مؤكدة أن هذا هو الضامن لسلام عادل ومستدام.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ليندا، تعليقًا على “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، زاعمًا أنها تهدف لتسوية القضية الفلسطينية.

وشددت ليندا في تصريحاتها على أن هذه الصفقة غير ملزمة للسويد ولا الاتحاد الأوروبي، مضيفة “فموقف الطرفين(السويد والاتحاد) واضح بشأن القضية، وهو دعم الجهود الدولية برعاية الأمم المتحدة لحلها على أساس دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام”.

وأكدت أن “هذه المفاوضات يجب أن تتفق مع القانون الدولي”، مجددة تشديدها على دعم بلادها للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكرت ليندا كذلك أنه “حتى يتسنى للسلام أن يكون عادلًا ومستدامًا، يجب أن نضع في الحسبان المطالب الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء؛ لذلك نؤكد دعمنا لموقف الأمم المتحدة بخصوص حل تلك القضية على أساس دولتين”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحافي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. (الأناضول)