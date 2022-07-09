وزيرة بريطانية ترفع اصبعها الوسطى للمتظاهرين (فيديو)

رفعت وزيرة التعليم البريطانية الجديدة أندريا جنكنز إصبعها في وجه متظاهرين تجمعوا أمام مقر الحكومة، في بادرة وثقتها الكاميرات، وأثارت استياء وتساؤلات حول أهليتها للمنصب التربوي الاعلى في البلاد.

ورفعت الوزيرة إصبعها أمام حشد المتظاهرين بينما كانت تعبر من بوابات مقر الحكومة في داونينغ ستريت في لبندن الخميس,

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون عين جنكنز في المنصب الجمعة.

وشاركت جنكنز في اليوم السابق في وقفة لبرلمانيين من حزب المحافظين تضامنا مع زعيمهم جونسون غداة اعلانه عزمه الاستقالة التي اضطر اليها تحت ضغط التيار المنادي برحيله بعد استقالة عشرات الوزراء والمسؤولين الكبار في حكومته.

وتساءل معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان تصرف الوزيرة الجديدة يجعلها مناسبة لهذا المنصب وقادرة على أن تشرف على تعليم أبنائهم وأحفادهم.

The newly appointed education minister Andrea Jenkyns MP displaying her credentials to protestors as she entered Downing St yesterday. pic.twitter.com/tNIjGiECkr — Back in Time West London (@OldLondonW14) July 8, 2022

وقالت وزير التعليم في حكومة الظل بريدجيت فيليبسون تعليقا على ما فعلته جنكنز قائلة ان "الوزراء ليس منتظرا منهم ان يكونوا كاملين. لكن هل هو كثير ان نطلب منهم عدم معاملة العامة بهذه الصورة؟".



في حين اعتبر مسؤول الانضباط في حزب المحافظين مارك سبنسر ان على الوزيرة توضيح هذا التصرف لنفسها أولا ثم للاخرين، معربا عن اعتقاده ان ما فعلته لم يكن لائقا.